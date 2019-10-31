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Едва не погибших на границе с Белоруссией тигров отправят на курорт

22:45
  • четверг
  • 31 октября 2019

Прожившим неделю на трассе животным подыскали место в испанском заповеднике

В Польше задержан гражданин России за попытку провезти без документов десять тигров. Грузовик с хищниками направлялся из Италии в Дагестан, но его не пропустили через польско-белорусскую границу из-за отсутствия ветеринарных сертификатов и действующих виз у водителей. Организатору перевозки, 32-летнему россиянину, предъявили обвинения в издевательствах над животными. По мнению польских правоохранителей, он не обеспечил тиграм необходимых условий, из-за чего один из хищников погиб.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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