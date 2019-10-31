"Бездушная машина": Путин просит вдохнуть жизнь в работу государства

Президент обратился за помощью к общественникам

На модернизацию первичного звена здравоохранения правительство в предстоящие пять лет дополнительно выделит 550 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов по итогам заседания президиума Госсовета. Оно прошло в Калининградской области под председательством Владимира Путина. Перед заседанием президент встретился с представителями общественности и выслушал их предложения по развитию здравоохранения. А вечером глава государства посетил Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", где осмотрел корвет "Гремящий".

На борт корвета "Гремящий" Владимир Путин поднимается не только в качестве главы государства, но и как верховный главнокомандующий. Пока на палубе корабля реет триколор, но уже в декабре здесь поднимут главный символ ВМФ - Андреевский флаг. Пока завершаются последние ходовые испытания, команда уже несет службу. Капитан осваивает командный пункт.

Такого количества вооружения нет ни на одном корабле класса корвет в мире. Стомиллиметровая арт-установка в носовой части бьет снарядом на двадцать один километр. Но это, конечно, дополнение к основному ударному комплексу, который спрятан в надстройке перед капитанским мостиком. Это ракетный комплекс "Калибр".

Видео: Путин отдал приказ на борту корвета "Гремящий"

Президент с капитанского мостика осмотрел оружие, которые уже стало знаменито благодаря использованию в Сирии. Комплекс "Калибр" на "Гремящем" будет оснащен гиперзвуковыми ракетами "Циркон". А сам корабль сделан по последнему слову техники, использовались композитные материалы, технология "Стелс". По сути это будущее российского военно-морского флота. Осмотреть корвет Владимир Путин приехал уже поздно вечером - до этого масштабная программа проходила в Светлогорске. Президент встретился с представителями общественности. В зале - врачи, волонтеры, пациенты поликлиник и больниц. Здесь без протокола идет разговор на самые больные темы российского здравоохранения, в том числе в центре внимания - первичное звено.

"Смотрите, у нас что происходило в последние годы. Мы несколько раз, как минимум дважды, подходили к вопросу улучшения ситуации в первичном звене здравоохранения, в здравоохранении в целом и в первичке в частности. Исходили из того, что нужно поддержать регионы и муниципалитеты с федерального уровня. Один раз сделали и, в общем-то, приличные деньги туда направили из федерального бюджета. Прошло какое-то время – выяснилось, что необходимо вернуться к этому вопросу, опять с федерального уровня. Опять сделали и поддержали. Ещё лет пять прошло – выяснилось, что не получается, и опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и вливать дополнительные деньги", - сказал Путин.

Федеральные программы по улучшению первичного звена здравоохранения уже принимались. Но регионы и сами должны следить за своими больницами. Согласно данным правительства, 2,5 тысячи поликлиник, где ранее капитальный ремонт уже был профинансирован - ремонтировать нужно снова. Местные власти словно живут одним днем или слишком активно берутся за оптимизацию. И при этом разительно отличается ситуация в крупных медицинских центрах федерального подчинения. Там и с кадрами проблем нет, и уровень технологий самый высокий.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.