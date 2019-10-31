Хабиба Нурмагомедова исключили из колледжа

Спортсмен завершит карьеру через 2-3 боя

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, что за что его сына исключили из колледжа.

В студенческие годы Хабибу тяжело давался английский язык, хотя Абдулманап всегда ставил образование на первое место и следил за успеваемостью сына – днем он был на сборах, а по ночам учился. Однако изучение иностранного языка никак не шло, и спортсмена исключили за неуспеваемость.

"Зато теперь завуч просит простить ее, когда слышит, как Хабиб общается на пресс-конференциях по всему миру", - передает слова Нурмагомедова-старшего RT.

Абдулманап отметил, что 31-летний Хабиб завершит профессиональную карьеру через два-три боя.

"Сейчас другой уровень, выросли новые ребята, подтянулись молодые. Конкуренция большая. И у нас есть амбиции", - заявил отец и по совместительству тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе, за свою карьеру он не потерпел ни одного поражения. 7 сентября спортсмен одержал победу в бое с американцем Дастином Порье и защитил пояс.

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