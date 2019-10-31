Терпящий убытки Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей

Продюсер впервые ответил на все обвинения

Продюсер Максим Фадеев, накануне распустивший свой лейбл MALFA, развернуто прокомментировал свое решение и отношения с артистами.

Что касается Наргиз Закировой, с которой продюсер разошелся со скандалом в конце лета, то этот проект был убыточен – продюсерский центр потерял на певице более 16 миллионов рублей, пишет интернет-портал "Дни.ру". Из-за возраста и нестандартной внешности певицы Фадеев не хотел ее брать, однако они сработались, и Наргиз это нравилось.

"Она всегда была караоке-певица. Всегда караоке-артистка. Она пела в ресторанах. Я постарался сделать ей репертуар. Я толком не понимал, что с ней делать: она была возрастная и выглядела непривычно для нашей аудитории. Я привел ее в нормальный вид", - заявил Фадеев в ютуб-шоу "Алена, блин!".

Певца Олега Майями Фадеев взял в лейбл из жалости – артист сломал шею на проекте "Дом-2". Продюсер приютил парня, а он в ответ "посыпал оскорблениями" и встал на сторону Наргиз. Это произошло в тот момент, когда продюсер временно отошел от дел, чтобы подлечить больное сердце. Такого удара в спину Фадеев не простил.

Этого недостаточно. Что значит – извинился? Я слышал, что Чикатило тоже сильно извинялся. И что? Все простили его? <…> Майями слишком много себе позволил, он перешагнул за буйки", - подчеркнул Фадеев.

Также Максим прокомментировал слова Елены Темниковой, которая утверждала, что не хочет вспоминать время, проведенное в группе Serebro и обвинила продюсера в интимной связи с Ольгой Серябникой.

"Прошло шесть лет, я не понимаю почему она говорит про меня, у нее же столько успехов. У нее же столько всего, пусть она говорит про себя. Ну почему я-то опять везде в ее интервью?", - задался вопросом Фадеев.

Слухи о романе со своей подопечной Ольгой Серябкиной – ни что иное, как месть и зависть. Ведь певица сама писала песни и на русском, и на английском языках, являлась практически сопродюсером лейбла.

"Все говорили про наш роман. Да не было ничего, она просто всегда была рядом. Слухи о романе сильно навредили нам <…> Ольга всегда была лидером, а Лена Темникова просто стояла на сцене в центре", - объяснил продюсер.

30 октября Максим Фадеев опубликовал видеообращение, в котором объявил о реструктуризации своего продюсерского центра. Контракты со всеми артистами MALFA будут расторгнуты, но при этом они смогут исполнять песни, принадлежащие лейблу. Все, кроме двух артистов, - Наргиз Закировой и Олега Майями.

MALFA, собравшая под своим крылом более 30 певцов, будет реформирована в маленькую и дорогую компанию, которая ежегодно будет предлагать рынку всего одного-двух артистов с качественным контентом.