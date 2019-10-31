ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Успокойтесь, вам рожать еще!" Депутата довели до слез в Раде (видео)

22:54
  • четверг
  • 31 октября 2019

"Слуге народа" не дали зачитать правки

Украинский депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась на заседании Верховной рады. Женщина расстроилась после того, как ей не дали зачитать поправки в закон.

Генсек НАТО заговорился рядом с уставшим Зеленским
Зеленского удалили с заседания комиссии НАТО-Украина
Измученному Зеленскому посоветовали поменьше сидеть в соцсетях

Неприятный инцидент произошёл во время рассмотрения проекта о транзите газа. Скороход пожаловалась, что коллеги не учли ее предложения.

"Вы знаете, у меня такое ощущение, что происходит какое-то издевательство. Я сказала, что хочу пройти по своим правкам", - эмоционально отреагировала депутат. В результате она не смогла сдержаться и заплакала. ТВЦ.RU публикует видео этого момента.

Коллеги Скороход попытались успокоить "слугу народа". "Успокойтесь, вам рожать еще. Это не стоит того", - сказал один из депутатов.

Читайте также:
Новости по теме
Депутаты Верховной Рады Украины
Депутаты Верховной Рады Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.