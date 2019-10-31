"Успокойтесь, вам рожать еще!" Депутата довели до слез в Раде (видео)

"Слуге народа" не дали зачитать правки

Украинский депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась на заседании Верховной рады. Женщина расстроилась после того, как ей не дали зачитать поправки в закон.

Неприятный инцидент произошёл во время рассмотрения проекта о транзите газа. Скороход пожаловалась, что коллеги не учли ее предложения.

"Вы знаете, у меня такое ощущение, что происходит какое-то издевательство. Я сказала, что хочу пройти по своим правкам", - эмоционально отреагировала депутат. В результате она не смогла сдержаться и заплакала. ТВЦ.RU публикует видео этого момента.

Коллеги Скороход попытались успокоить "слугу народа". "Успокойтесь, вам рожать еще. Это не стоит того", - сказал один из депутатов.