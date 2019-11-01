Устойчивый Рунет и электронные ПТС: что изменилось в жизни россиян

В России 1 ноября вступили в силу важные документы

В пятницу в России вступают в силу новые законы и ряд изменений в действующих законодательствах.

С 1 ноября электронные паспорта транспортного средства начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям. При этом бумажные ПТС продолжают действовать на территории страны. Обязательного обмена на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение ПТС, выданных ранее, не ограничено сроками.

Сегодня вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета при отключении его от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. В этом случае интернет-операторы Рунета перейдут на национальную доменную зону и сформируют единую сеть внутри страны. Доступ к иностранным сайтам сохранится, передает "Газета.Ru".

Ещё одно изменение. Теперь микрофинансовые организации не смогут выдавать займы гражданам под залог жилья. Это поможет предотвратить волну квартирного рейдерства и избавить рынок от мошенников, которые выдают кредиты на кабальных условиях. За нарушение закона организациям грозит исключение из реестра Центробанка.