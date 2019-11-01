Небензя раскрыл детали нападения на российского дипломата

Василий Небензя отметил, что Совет Безопасности должен отреагировать на данную ситуацию

Москва призывает Совет безопасности ООН осудить нападение на российского дипломата в Косово и наказать виновных. Постоянный представитель страны при организации Василий Небензя раскрыл детали произошедшего с Михаилом Краснощёковым и назвал их шокирующими, пишут "Известия".

Российский сотрудник миссии ООН был задержан и жестоко избит косовским спецназом 28 мая в сербских поселениях края. Силовики вытащили дипломата из автомобиля, ударили головой о дверь, били руками, после чего применили спецсредства и наручники.

Михаил Краснощеков был доставлен в больницу с переломами скуловой кости и верхней челюсти. Произошло это, несмотря на наличие у сотрудника миссии ООН дипломатического иммунитета.