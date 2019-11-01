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Небензя раскрыл детали нападения на российского дипломата

08:59
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Василий Небензя отметил, что Совет Безопасности должен отреагировать на данную ситуацию

Москва призывает Совет безопасности ООН осудить нападение на российского дипломата в Косово и наказать виновных. Постоянный представитель страны при организации Василий Небензя  раскрыл детали произошедшего с Михаилом Краснощёковым и назвал их шокирующими, пишут "Известия".

Российский сотрудник миссии ООН был задержан и жестоко избит косовским спецназом 28 мая в сербских поселениях края. Силовики вытащили дипломата из автомобиля, ударили головой о дверь, били руками, после чего применили спецсредства и наручники.

Михаил Краснощеков был доставлен в больницу с переломами скуловой кости и верхней челюсти. Произошло это, несмотря на наличие у сотрудника миссии ООН дипломатического иммунитета.

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