Россиян могут освободить от оплаты некачественных услуг ЖКХ

Права людей нарушают, считают в Госдуме

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить россиянам не платить за коммунальные услуги, если их качество оставляет желать лучшего.

По словам Власова, граждане России регулярно жалуются на высокие тарифы ЖКХ и плохое качество оказываемых услуг. Порой их качество даже не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Сейчас действует порядок перерасчета платы за ЖКХ в том случае, если они не отвечают нормам. Однако, как считает Василий Власов, этот порядок малопонятен большинству россиян. Парламентарий призвал защитить права потребителей коммунальных услуг.

"А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании", - цитирует Власова РИА Новости.

С третьего квартала 2020 года тарифы ЖКХ в большей части регионов проиндексируют в пределах прогнозируемой инфляции - плюс 0,6-1,5%. Как сообщалось ранее, правительство утвердило допустимые индексы повышения тарифов. Например, предел для Подмосковья - увеличение платы на 4,1%, а для Санкт-Петербурга - на 3,8%.