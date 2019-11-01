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Россиян могут освободить от оплаты некачественных услуг ЖКХ

08:27
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Права людей нарушают, считают в Госдуме

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить россиянам не платить за коммунальные услуги, если их качество оставляет желать лучшего.
Россиян заставят по-новому платить за ЖКХ

По словам Власова, граждане России регулярно жалуются на высокие тарифы ЖКХ и плохое качество оказываемых услуг. Порой их качество даже не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Сейчас действует порядок перерасчета платы за ЖКХ в том случае, если они не отвечают нормам. Однако, как считает Василий Власов, этот порядок малопонятен большинству россиян. Парламентарий призвал защитить права потребителей коммунальных услуг. 

"А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании", - цитирует Власова РИА Новости

С третьего квартала 2020 года тарифы ЖКХ в большей части регионов проиндексируют в пределах прогнозируемой инфляции - плюс 0,6-1,5%. Как сообщалось ранее, правительство утвердило допустимые индексы повышения тарифов. Например, предел для Подмосковья - увеличение платы на 4,1%, а для Санкт-Петербурга - на 3,8%.

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