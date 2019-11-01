Опубликовано видео с места убийства экс-мэра в Кузбассе

Одна из версий следствия – попытка ограбления

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое на месте убийства Сергея Лаврентьева. Экс-мэра Киселевска застрелили в его загородном доме, в селе Верх-Чумыш Кемеровской области, в ночь на 1 ноября.

Как рассказала следователям супруга убитого, накануне вечером она заметила на участке силуэты двух человек. Муж взял ружье и вышел во двор. Позже женщина услышала выстрелы. Когда она выбежала из дома, Лаврентьев уже был мертв: она нашла его тело с огнестрельными ранениями, рядом лежал неизвестный, тоже без признаков жизни.

Второго участника ночного нападения сейчас разыскивают. Одна из версий следствия – попытка ограбления. Сообщается, что Лаврентьев оставил пост главы Киселевска в 2018 году. Делом занялся аппарат следственного управления по Кузбассу.