"Лучший президент США": Асад похвалил "прозрачного" Трампа

Президент Сирии оценил откровенность американского лидера

Дональд Трамп – лучший президент США за всю американскую историю. С таким неожиданным заявлением выступил сирийский лидер Башар Асад. Он пояснил, что ценит откровенность, с которой Трамп заявляет о своих намерениях.

"Он лучший не из-за хорошей политики, а потому, что он наиболее прозрачен, он прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?", - заявил Асад в интервью сирийским телеканалам.

В целом же, по словам Асада, все президенты США – преступники. Которые иногда почему-то получают Нобелевскую премию мира