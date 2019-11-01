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"Лучший президент США": Асад похвалил "прозрачного" Трампа

08:49
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Президент Сирии оценил откровенность американского лидера

Дональд Трамп – лучший президент США за всю американскую историю. С таким неожиданным заявлением выступил сирийский лидер Башар Асад. Он пояснил, что ценит откровенность, с которой Трамп заявляет о своих намерениях.
Путин сообщил Асаду об итогах переговоров с Эрдоганом

"Он лучший не из-за хорошей политики, а потому, что он наиболее прозрачен, он прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?", - заявил Асад в интервью сирийским телеканалам.

В целом же, по словам Асада, все президенты США – преступники. Которые иногда почему-то получают Нобелевскую премию мира

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