Бросившая "Уральские пельмени" Михалкова рассказала о психологической борьбе

Ей наскучил образ девочки-припевочки

36-летняя актриса Юлия Михалкова, которая ушла из шоу "Уральские пельмени" и переехала из Екатеринбурга в Москву, устала играть "простоватую девушку" и мечтает о серьезных ролях.

"Недалекая, легкомысленная, наивная, эмоциональная. Девочка-припевочка с некоторой стервозностью. Конечно, это хороший, эмоциональный образ, но он занимает лишь малую часть широкого спектра образов, которые я как актриса могу вытягивать", - рассказала Михалкова kp.ru.

По ее словам, настоящий актер может сыграть любую роль таким образом, чтобы поразить зрителя. Даже камень в исполнении талантливого артиста способен вызвать у людей эмоцию.

"Мне нравятся сложные образы, чтобы была психологическая борьба. Но в целом, хочу, чтобы зрители получали удовольствие от моей игры вне зависимости от того, какой у меня образ: или это леди в стиле Софи Лорен, или кассир в супермаркете, или безмолвная смотрительница в Третьяковке", - отметила актриса.

Сейчас красавица снимает кулинарную передачу и готовит свое ток-шоу. Новый проект с ее участием будет посвящен отношениям между мужчинами и женщинами. Михалкова станет ведущей вместе с одним известным актером. Подробности проекта пока не раскрываются.

Ранее Юлия Михалкова выразила мнение, что в современном обществе мужчины и женщины стали меняться ролями. Дамы становятся жесткими и неприступными, а представители мужского пола - капризными и малодушными.