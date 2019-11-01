Цены на аренду жилья резко выросли

Особенно это заметно в крупных городах

Средняя цена на аренду жилья в крупных российских городах увеличилась почти на треть. Такие данные приводит "Авито Недвижимость".

Как пишет газета "Известия", средняя стоимость аренды жилья в городах-миллионниках выросла до 37 тысяч рублей. Причем больше всего подорожали трехкомнатные (на 40%) и двухкомнатные квартиры (более чем на 20%), однушки же подросли в цене в среднем на 8%.

Эксперты связывают рост цен на аренду с возросшей стоимостью новостроек и вторичного жилья (на 12% и 8% соответственно). "С ростом стоимости жилья люди откладывают покупку и делают выбор в пользу долгосрочной аренды", - приводит издание мнение специалистов.

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что россиянам, покупают новостройки, нужны не просто квадратные метры с качественными коммунальными услугами, а также благоустроенные территории.