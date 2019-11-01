ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цены на аренду жилья резко выросли

09:26
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Особенно это заметно в крупных городах

Средняя цена на аренду жилья в крупных российских городах увеличилась почти на треть. Такие данные приводит "Авито Недвижимость".

Как пишет газета "Известия", средняя стоимость аренды жилья в городах-миллионниках выросла до 37 тысяч рублей. Причем больше всего подорожали трехкомнатные (на 40%) и двухкомнатные квартиры (более чем на 20%), однушки же подросли в цене в среднем на 8%.

Эксперты связывают рост цен на аренду с возросшей стоимостью новостроек и вторичного жилья (на 12% и 8% соответственно). "С ростом стоимости жилья люди откладывают покупку и делают выбор в пользу долгосрочной аренды", - приводит издание мнение специалистов.

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что россиянам, покупают новостройки, нужны не просто квадратные метры с качественными коммунальными услугами, а также благоустроенные территории.

Главное сегодня
Новостройка
Новостройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.