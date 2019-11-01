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Обиженный Трамп сбежал из Нью-Йорка

09:13
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Президента оскорбило отношение местных политиков

Дональд Трамп сменил место регистрации. Теперь президент США будет платить налоги не в Нью-Йорке, а во Флориде. Американский лидер объяснил свое решение тем, что политики в городе плохо к нему относятся.
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До сих пор местом налоговой регистрации американского президента значился небоскреб Trump Tower, расположенный в центре Манхэттена, на Пятой авеню. В этом здании находится главный офис компании Трампа.

"Несмотря на то что я плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местных налогов каждый год, со мной обращались очень плохо политические лидеры как города, так и штата. Мало с кем обходились так плохо. Мне очень неприятно было принимать это решение, но в конечном счете так будет лучше для всех причастных", - написал американский лидер в Twitter.

В документах Дональда Трампа указаны и дополнительные места проживания. Это Белый дом и гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Однако в конце сентября президент США подал "декларацию о местожительстве", указав в качестве основного места проживания имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида. Официальное место жительства сменила и супруга президента Мелания Трамп, сообщает New York Times.

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