ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страдающий от рака телеведущий обратился к народу

09:41
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Врачи дают ему неутешительный прогноз

Американский телеведущий Алекс Требек, у которого в марте диагностировали рак поджелудочной железы в четвертой стадии, призвал сограждан присоединиться к борьбе с онкологией. 
Вызывающее рак лекарство изъяли из продажи в России

Требек заявил, что рак поджелудочной железы - это коварное заболевание, симптомы которого проявляются не сразу. Зачастую пациентам слишком поздно ставят диагноз. "Хотелось бы, чтобы я знал раньше, что мучившая меня постоянная боль в животе была симптомом рака поджелудочной железы", - признался телеведущий на видео, опубликованном на YouTube. 

Алекс Требек рассказал, что люди с раком поджелудочной железы обычно теряют в весе, у них повышается уровень сахара в крови, желтеет кожа или глаза, а также болит поясница. 

Требек сейчас проходит второй курс химиотерапии и собирается бороться дальше, хотя прогноз врачей не вселяет особых надежд. Он присоединился к Мировой коалиции против рака поджелудочной железы (World Pancreatic Cancer Coalition) и призвал сограждан последовать его примеру. "Вместе мы сможем победить", - сказал Требек.  

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Алекс Требек
Алекс Требек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.