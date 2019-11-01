Страдающий от рака телеведущий обратился к народу

Врачи дают ему неутешительный прогноз

Американский телеведущий Алекс Требек, у которого в марте диагностировали рак поджелудочной железы в четвертой стадии, призвал сограждан присоединиться к борьбе с онкологией.

Требек заявил, что рак поджелудочной железы - это коварное заболевание, симптомы которого проявляются не сразу. Зачастую пациентам слишком поздно ставят диагноз. "Хотелось бы, чтобы я знал раньше, что мучившая меня постоянная боль в животе была симптомом рака поджелудочной железы", - признался телеведущий на видео, опубликованном на YouTube.

Алекс Требек рассказал, что люди с раком поджелудочной железы обычно теряют в весе, у них повышается уровень сахара в крови, желтеет кожа или глаза, а также болит поясница.

Требек сейчас проходит второй курс химиотерапии и собирается бороться дальше, хотя прогноз врачей не вселяет особых надежд. Он присоединился к Мировой коалиции против рака поджелудочной железы (World Pancreatic Cancer Coalition) и призвал сограждан последовать его примеру. "Вместе мы сможем победить", - сказал Требек.