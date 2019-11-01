Трамп по-отечески утешил затравленную Маркл

Президент посоветовал герцогине не обращать внимания на СМИ

Меган Маркл не стоит принимать близко к сердцу критику со стороны прессы. Герцогине Сассекской надо быть жестче, советует президент США. По словам президента США, выпады СМИ надо игнорировать.

"Я смотрел ее интервью и заметил, как она воспринимает все слишком лично", - приводит слова американского лидера The Hill. Трамп считает, что журналисты действительно несправедливы по отношению к Маркл. И не учитывают, что любая женщина - особенно когда она беременна - достаточно уязвима, подчеркнул политик.

Супруга Меган Маркл, принца Гарри, Трамп назвал "хорошим молодым человеком". Американский лидер отметил, что до свадьбы Меган и Гарри с нынешней герцогиней он знаком не был.