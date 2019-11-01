Трамп зачитает стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Сможет ли президент США внести ясность?

Дать отпор демократам. Детали скандального разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который стал поводом к запуску импичмента, по всей видимости, скоро станут достоянием общественности. Американский президент пообещал лично зачитать стенограмму беседы в прямом телеэфире.

Люди должны услышать это. Такого шоу еще не знало даже американское телевидение. Дональд Трамп готов зачитать стенограмму собственных телефонных переговоров с Владимиром Зеленским в прямом эфире, передает "ТВ Центр".

У выступающих за импичмент депутатов свои стенограммы - показаний, которые давались за закрытыми дверями против действующего президента. Расследование проводят шесть комитетов Конгресса. По мнению демократов, глава государства злоупотребил служебным положением и поставил под угрозу национальную безопасность, пытаясь получить от Зеленского компромат на бывшего вице-президента Байдена.

По мнению политологов, именно при помощи Байдена демократы топят Трампа в борьбе за президентское кресло. "Задача – создать вокруг Трампа определённую токсичность. И уже ценой господина Байдена, который теряет серьёзно электоральный потенциал – утопить Трампа. Схема "камикадзе" называется, потому что Байден вместе со своим рейтингом роняет рейтинг Трампа, таким образом, укрепляя возможности по проходу других кандидатов", - рассуждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Уже опрошены несколько важных свидетелей. Последний на сегодня и, возможно, ключевой - Александр Виндман. Украинец хорошо устроился за океаном - подполковник американской армии, директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США. Виндман присутствовал при том самом телефонном разговоре и слышал все. А затем сообщил руководству, что обеспокоен содержанием беседы. Воодушевленные желанием своего президента пойти до конца, республиканцы показания офицера всерьез даже не рассматривают, называя действия демократов лишь неудачным предвыборным ходом.

"Они пытаются привлечь к ответственности президента США менее чем за 13 месяцев до выборов. Они основываются на осведомителе, у которого есть предубеждения против главы государства. Сообщается, что разоблачитель работал с вице-президентом Байденом. Это многое объясняет. Но американский народ разберется", - говорит депутат Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан.

Американский народ в импичмент не верит. Процедура достаточно сложная и одним желанием демократов в Палате представителей не обойтись. Дальше в дело вступает Сенат и Верховный суд. Но посмотреть шоу в прямом эфире готовы многие. Остается для полноты картины пригласить второго участника разговора - Зеленского - и разыграть этот спектакль по ролям.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".