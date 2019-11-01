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В Лондоне на митинг вышли противники Бориса Джонсона

11:51
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Ранее британский парламент поддержал предложение Джонсона о досрочных выборах 12 декабря

В Лондоне этой ночью на акцию протеста собрались противники Бориса Джонсона. Демонстранты призывали остановить премьера и его единомышленников, которые хотят "Брекзита" любой ценой, в том числе без сделки с Евросоюзом, передает "ТВ Центр".
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Митингующие также выразили надежду, что на предстоящих выборах 12 декабря одержат победу оппозиционная главе правительства Лейбористская партия. Вспоминали Джонсона и на вечеринке, где праздновали Хэллоуин. Тем более что она сам дал повод, заявив, что не станет просить об отсрочке, а лучше будет лежать мёртвым в канаве.

И вот новый срок  - 31 января 2020 года одобрен ЕС, а не сдержавший слово Борис Джонсон в очередной раз обвинил во всём парламент и призвал граждан покинуть Евросоюз.

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