Сгоревший "рай миллионеров": в Калифорнии пожары уничтожают города и виллы

Сотни тысяч людей эвакуированы в безопасные районы

В Калифорнии спасатели наращивают группировку для борьбы с небывалыми природными пожарами. Из-за порывов ветра огонь разгорелся с новой силой, под угрозой не только жилые постройки, но и университетский кампус, библиотека, исторические здания.

Санта Анна - а именно так называют в США ветер, дующий с океана - этой ночью поменял направление. И вот теперь в зареве пожаров новые районы Калифорнии. Стремительно распространяясь, огонь охватил уже почти весь штат. Пламя уничтожает леса и небольшие города. С каждым часом "рай миллионеров" все больше напоминает выгоревшую пустошь, передает "ТВ Центр".

Остановить огненный фронт пожарные не могут. В Калифорнии давно не было дождей. Сухая трава вспыхивает как порох. В зоне небывалых по силе пожаров оказались 10 миллионов человек. Уничтожены сотни домов: и дорогие виллы кинозвезд, и деревянные коттеджи простых американцев. Многие с ужасом вспоминают, как едва смогли убежать.

Погорельцам разрешают вернуться только на несколько часов, чтобы найти на руинах хоть что-то из вещей. Но среди тлеющих головешек почти ничего не осталось.

С воздуха на очаги - а их в Калифорнии сегодня 11 - сбрасывают тонны воды. Пожарные проливают тлеющие конструкции там, где пламя удалось сбить. Чтобы от ветра огонь не вспыхнул вновь. Почти 200 тысячам жителей власти разрешили вернуться в поселки, которым пожары больше не угрожают. Сегодня обещают подключить уцелевшие коттеджи к газовым и электросетям.

Но сотни человек пока во временных убежищах. На вынужденных каникулах почти все школьники и студенты Калифорнии. На время чрезвычайной ситуации занятия отменены.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".