Киев раскрыл потери от сокращения транзита российского газа

Действующий транзитный контракт между Москвой и Киевом истекает в конце года, новых договоренностей нет до сих пор

Минус три миллиарда долларов в год. Серьёзные убытки могут ждать экономику Украины в случае сокращения объёма транзита российского газа. Такие данные привёл Нацбанк страны, передает "Газета.Ru".

Базовый сценарий в прогнозе регулятора предусматривает уменьшение прокачки голубого топлива через свою территорию до 50 миллиардов кубометров в следующем году и до 30 миллиардов - к 2021-му году. При этом потери ВВП приблизятся к одному проценту.

Впрочем, сокращение валютных поступлений это не единственная проблема, которая будет ждать Украину при таком развитии событий. Пострадают смежные секторы экономики, к тому же под вопросом способность страны обеспечить свои собственные нужды в газе.