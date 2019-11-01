Зиму не переживут: белухам грозит опасность в "китовой тюрьме"

Окончательный выпуск приморских белух задержали по вине компаний-отловщиков

В Приморье экологи бью тревогу: 50 белух, которых планировали выпустить из китовой тюрьмы на этой неделе, до сих пор в неволе. Владельцы не подписали необходимые документы. С наступлением холодов транспортировка животных станет невозможной. А ещё одну зиму в вольерах они вряд ли перенесут.

В вольерах центра реабилитации сейчас находятся 50 белух. По сообщениям зоозащитников, животных должны выпустить в естественную среду обитания до конца этой недели. Но пока не начинается даже погрузка, передает "ТВ Центр".

Финальный этап операции по спасению китообразных задерживается из-за того, что компании-отловщики, они же владельцы животных, пока не подписали пакет документов о выкупе белух и дальнейшем выпуске их в естественную среду обитания. Об этом сообщили экологи.

По мнению специалистов, осталось всего несколько дней, чтобы выпустить животных на волю. Дело в том, что проводить транспортировку можно только в плюсовую температуру. На холоде белухи могут получить обморожение и не перенести дорогу. Из-за сжатых сроков учёные решили, что выпускать оставшихся 50 белух лучше в Приморье, в Лазовском заповеднике. Туда животных должны доставить морем. Специалисты завершили все необходимые приготовления для начала погрузки.

Напомним, год назад зоозащитники узнали, о том, что в центре реабилитации в бухте Средняя содержатся 90 белух и 11 касаток. Животных предполагалось продать в заграничные океанариумы. В дальнейшем следствие выявило нарушения при отлове, было возбуждено уголовное дело. По распоряжению президента Владимира Путина всех животных было решено выпустить на волю.

Когда состоится завершающий выпуск животных, пока неизвестно. Но, по мнению специалистов, если белух не выпустить на волю, они могут не пережить ещё одну зиму в центре реабилитации.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.