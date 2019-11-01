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Россияне напишут этнографический диктант

11:56
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Результаты будут известны через полтора месяца

Проверить свои знания о культуре и традициях России. В преддверии Дня народного единства  стартовал Большой этнографический диктант.

Акция проходит уже в четвертый раз. Организовано пять с половиной тысяч площадок по всему миру. Пройти проверку можно и онлайн, на сайте проекта. Принять участие может каждый житель страны, и даже иностранцы, владеющие языком. Возрастных ограничений нет.

Тест состоит из 30 вопросов - 20 общих и 10 уникальных для каждого региона. Дать ответы нужно за 45 минут. Результаты будут известны в середине декабря.

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