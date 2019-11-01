Минобороны показало уникальные кадры установки "Ярсов"

Ракетный полк в Козельске перевооружается

Ракетный полк в Козельском соединении РВСН пополнился новыми "Ярсами". Кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты в шахтную пусковую установку опубликовало Минобороны России.

"В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку", - сообщили TVC.RU в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Ярс", или РС-24 - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. На видео показана ее перевозка на транспортно-загрузочном агрегате по шоссе и загрузка в шахтную пусковую установку в Калужской области.

Полк в Козельске – первый из соединений, которые ожидают перевооружение на комплекс "Ярс" стационарного базирования.