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Минобороны показало уникальные кадры установки "Ярсов"

09:55
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Ракетный полк в Козельске перевооружается

Ракетный полк в Козельском соединении РВСН пополнился новыми "Ярсами". Кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты в шахтную пусковую установку опубликовало Минобороны России.
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"В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку", - сообщили TVC.RU в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Ярс", или РС-24 - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. На видео показана ее перевозка на транспортно-загрузочном агрегате по шоссе и загрузка в шахтную пусковую установку в Калужской области.

Полк в Козельске – первый из соединений, которые ожидают перевооружение на комплекс "Ярс" стационарного базирования.

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