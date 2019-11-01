Менингит и перхоть: чем опасно хождение без шапки зимой

Пришло время утепляться

С приходом холодов специалисты объяснили, почему необходимо носить шапку и на каком головном уборе лучше остановить свой выбор.

Доктор медицинских наук Рина Заславская заявила, что в холодное время года следует носить удобные шапки, закрывающие уши и лоб. Меховые наушники не спасут при минусовой температуре. Людей, которые не защищают голову от холода, Заславская предупредила о серьезных последствиях: "Охлаждение ушей, лобной части головы может быть чревато воспалительным процессом и даже менингитом, особенно если когда-то были какие-то инфекции, то это все может обостряться".

Вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас сказала, что в теории холод может приводить к облысению, поскольку на морозе происходит спазм капилляров, питающих волосы. "И нужно беречь уши, потому что любой отит приводит к воспалению, а воспаление - к антибиотикам, и прием антибиотиков приводит уже к выпадению волос", - цитирует эксперта РИА Новости.

Специалисты рекомендуют выбирать шапки по погоде, чтобы сохранять тепло, но не перегревать кожные покровы. Головной убор должен быть из "дышащего" материала. Шапку необходимо стирать хотя бы раз в месяц, дабы на ней не скапливались грибки и бактерии, которые могут вызывать перхоть.