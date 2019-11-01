ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Менингит и перхоть: чем опасно хождение без шапки зимой

10:19
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Пришло время утепляться

С приходом холодов специалисты объяснили, почему необходимо носить шапку и на каком головном уборе лучше остановить свой выбор. 
Врачи предупредили об опасности малых доз алкоголя

Доктор медицинских наук Рина Заславская заявила, что в холодное время года следует носить удобные шапки, закрывающие уши и лоб. Меховые наушники не спасут при минусовой температуре. Людей, которые не защищают голову от холода, Заславская предупредила о серьезных последствиях: "Охлаждение ушей, лобной части головы может быть чревато воспалительным процессом и даже менингитом, особенно если когда-то были какие-то инфекции, то это все может обостряться". 

Вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас сказала, что в теории холод может приводить к облысению, поскольку на морозе происходит спазм капилляров, питающих волосы. "И нужно беречь уши, потому что любой отит приводит к воспалению, а воспаление - к антибиотикам, и прием антибиотиков приводит уже к выпадению волос", - цитирует эксперта РИА Новости

Специалисты рекомендуют выбирать шапки по погоде, чтобы сохранять тепло, но не перегревать кожные покровы. Головной убор должен быть из "дышащего" материала. Шапку необходимо стирать хотя бы раз в месяц, дабы на ней не скапливались грибки и бактерии, которые могут вызывать перхоть. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Девушка в шапке
Девушка в шапке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.