Российский рубль назван лучшей валютой в Германии

Аналитики прогнозируют высокий спрос

Рубль "возвращается", заявили аналитики немецкого издания Focus. Эксперты утверждают, что российская валюта сумела укрепиться после некоторого падения, причиной которого стали санкции Запада и падение цен на нефть.

Специалисты отмечают, что финансовая ситуация в России стабилизируется. Все большее число инвесторов рассматривают рубль, как надежное средство вложений – в результате спрос на него повышается.

О том, что российская валюта - самая недооцененная в мире, немецкие эксперты говорили еще в начале 2019 года. Deutsche Bank в своем отчете по российской экономике подчеркивал: рубль ценнее, чем принято считать.