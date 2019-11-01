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Российский рубль назван лучшей валютой в Германии

10:21
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Аналитики прогнозируют высокий спрос

Рубль "возвращается", заявили аналитики немецкого издания Focus. Эксперты утверждают, что российская валюта сумела укрепиться после некоторого падения, причиной которого стали санкции Запада и падение цен на нефть.
Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют

Специалисты отмечают, что финансовая ситуация в России стабилизируется. Все большее число инвесторов рассматривают рубль, как надежное средство вложений – в результате спрос на него повышается.

О том, что российская валюта - самая недооцененная в мире, немецкие эксперты говорили еще в начале 2019 года. Deutsche Bank в своем отчете по российской экономике подчеркивал: рубль ценнее, чем принято считать.

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