"Как статуэточка": 46-летняя Высоцкая показала стройные ноги

Жесткие диеты дают о себе знать

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, которая крайне внимательно следит за своим питанием, продемонстрировала идеальную фигуру.

Супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского опубликовала в Instagram фотографии, сделанные на борту яхты. Актриса в купальнике сидит на спинке огромного дивана, по которому разбросаны подушки. Ее волосы развеваются на ветру. Высоцкая кокетливо прикрывается одной из подушек, однако взору зрителей предстают ее стройные ноги. Судя по всему, на теле звезды нет ни грамма лишнего веса.

"Ветер странствий зовет. Не в морское путешествие, к сожалению..." - подписала фотографии Высоцкая, которая во время публикации поста, судя по всему, вылетала за границу.

- У Вас великолепная фигура, бомба, - восторгаются поклонники Высоцкой.

- Как статуэточка.

- Женственность, изящность, стиль просто зашкаливают.

- Юля, вы везде настоящая!

- Ноги!..

Юлия Высоцкая регулярно изнуряет себя жесткими диетами. Недавно она отказалась от тортика, предложенного телеведущим Иваном Ургантом, и заявила, что почти не ест уже неделю. Супруга и муза Кончаловского питается в основном фруктами, орехами и молочными продуктами.

Отметим, что Высоцкая замужем за Кончаловским с 1998 года. В браке у них родились дочь Мария и сын Петр.