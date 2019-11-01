"Опять двойка": соцсети высмеяли вытянувшегося перед генсеком НАТО Зеленского

Украинского президента сравнили с официантом

Заискивающее выражение лица стоящего по стойке смирно перед генсеком НАТО Владимира Зеленского насмешило пользователей Сети. Части комментаторов президент Незалежной напомнил ученика – кому примерного, кому-то, напротив, нерадивого.

"Картина маслом - учитель и примерный ученик", "Первый класс, вторая четверть", "Двойку в журнал пока ставлю только карандашом!", - иронизируют читатели.

Другие сравнили Зеленского с ожидающим поощрения работником общепита. "Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне", "Стоит по стойке смирно и получает ценные указания", - пишет комментатор (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

"Так вы говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю", - обыграл недавнюю беседу Зеленского с националистами в Донбассе другой пользователь.

Снимок, вызвавший бурную реакцию читателей, опубликовала пресс-служба президента Украины. Фото было сделано после заседания комиссии Украина-НАТО, которое прошло накануне в Киеве. Напомним, что за этом форуме Йенс Столтенберг забыл дать слово украинскому лидеру, и тому пришлось напоминать о своем присутствии.