"Постоянно пил, ходил как зомби": что известно об убийце ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый вел асоциальный образ жизни

Знакомые подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара рассказали о его личности и образе жизни. По словам знавших Дениса Поздеева людей, в последние годы он вел асоциальный образ жизни.

Еще пять лет назад Поздеев не пил, увлекался футболом и музыкой, работал электриком на электростанции. Однако спустя год его уволили и с тех пор куда-либо устроиться уже не смог. Тогда Поздеев начал много пить, что повлияло на психику. По словам знакомых, у него регулярно случались приступы белой горячки.

"Недавно лежал в психиатрическом отделении. На волне алкоголизма, так сказать, белочку поймал. Ему стало казаться, что за ним бегает какое-то мифическое существо — вроде, минотавр. Попытался покончить с собой", - рассказал изданию РБК один из знакомых.

За два года Денис Поздеев сильно "опустился". Из-за пристрастия к алкоголю многие перестали с ним общаться. Приятели жаловались, что все разговоры с ним сводились к предложению выпить или дать ему денег в долг.

При этом еще один знакомый утверждает, что Поздеев был спокойным и неагрессивным, но отстраненным от жизни. По словам соседа подозреваемого в убийстве ребенка, 36-летний мужчина часто "ходил как зомби" и "торчал дома". В беседе с Life он предположил, что мать Поздеева вместе с сожителем "подпаивали" его. О том, что родственница сама страдает от алкоголизма ранее рассказывали близкие семьи. При этом она утверждает, что сын пил не каждый день, а лишь с друзьями.

Видео с места убийства ребенка:

Жестокое убийство в детском саду Нарьян-Мара произошло 31 октября. Денис Поздеев беспрепятственно зашел в здание во время тихого часа и убил шестилетнего мальчика. На допросе он заявил, что преступление он совершил для исполнения "заклинания на вечную и богатую жизнь".