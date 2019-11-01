"Можно с ума сойти": Успенская рассказала о трагедии в семье

Это изменило поведение артистки

31-летняя Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, находится в угнетенном состоянии из-за четвертой операции. Женщина пытается поправить здоровье после падения с велосипеда на Коста-Рике, в результате которого она сломала челюсть в двух местах.

Любовь Успенская сообщила, что на операции дочери присутствовал профессор из Лондона. По его словам, Татьяне нужно еще как минимум полтора месяца на восстановление. Сейчас она живет в особняке Успенской. "Она очень нервничает, переживает из-за происходящего, - рассказала звезда "СтарХиту". - Настроение у Тани не очень. Пока она побудет здесь, ждем, когда все заживет. Это очень непростой процесс. Таня сейчас почти ничего не ест. Ей разрешены только супчики".

Некоторое время назад Татьяна проходила реабилитацию в Таиланде. Успенская заявила, что ее дочь жила в "шикарном месте", где и следа не осталось от пресловутой азиатской антисанитарии. "Разве я могу позволить, чтобы моя дочь сидела в антисанитарии? Да я жизнь отдам за нее!" - сказала артистка.

Любовь Успенская призналась, что ее изменила болезнь дочери. Она стала чаще совершать спонтанные и необдуманные поступки. Недавно, например, звезда села за руль в состоянии алкогольного опьянения. "Когда произошла трагедия с Таней, я поняла, что мне нужно что-то делать, что-то менять, иначе можно сойти с ума. И это дало мне такую силу и уверенность, что я сегодня могу хайповать, надевать красивые мини-юбки и не обращать ни на кого внимания", - отметила артистка.

Напомним, Татьяна - единственный ребенок Успенской. Актриса родила ее в 35 лет. В первом из четырех браков Успенская потеряла сыновей-близнецов.