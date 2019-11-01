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Изможденный муж Заворотнюк появился на публике

11:38
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Фигурист выступил на шоу в Петербурге

Зрители, посетившие премьеру шоу "Руслан и Людмила" в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, увидели на льду мужа Анастасии Заворотнюк. Петр Чернышев безукоризненно откатал свою программу – тем не менее, все заметили, что выглядит он уставшим и изможденным.
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Почти два месяца Чернышев не появлялся на публике. Фигурист проводил все время рядом с женой, актрисой Анастасией Заворотнюк. СМИ сообщали, что артистка борется с раком мозга. Родные Заворотнюк подтвердили, что актриса сначала была в больнице, позже ее перевели в реабилитационный центр. Однако диагноз, который поставили Анастасии врачи, родственники так и не назвали.

Петр Чернышев после выступления в "Юбилейном" также не пожелал долго общаться с журналистами. И о здоровье своей супруги фигурист говорить не стал, пишет "Экспресс-газета".

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