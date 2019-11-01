В Совфеде наградили детей за героизм при спасении людей

Эти дети не растерялись в экстремальной ситуации

За смелость, героизм и твёрдость духа. В Совете Федерации в пятницу наградили детей и подростков, которые спасли людей, рискуя собственной жизнью и глядя опасности прямо в лицо, передает "ТВ Центр".

Большие подвиги, на которые способен не каждый взрослый. Вынести малышей из пожара, вытянуть провалившихся под лёд, иногда даже вопреки законам физики, или задержать преступника - эти дети не растерялись в экстремальной ситуации и бросились на помощь тем, кто в ней нуждался.

Двадцать юных героев - большинство из них в Москве впервые. В Совфеде для них подготовили развлекательную программу и вручили подарки.