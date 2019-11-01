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Журналисты порылись в косметичке Меган Маркл

12:26
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Ее содержимое вызвало удивление

Меган Маркл, которую часто ругают за безумные траты на одежду, оказалась поклонницей дешевой косметики. Несмотря на свое материальное благополучие, герцогиня Сассекская предпочитает косметические средства, которые по карману каждой моднице.
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Маркл ответила на вопросы журналистов портала Beauty Banter. Читатели с удивлением обнаружили, что жена принца Гарри использует тушь для ресниц за 512 рублей. "Она действительно удлиняет ресницы и "делает" весь образ. Я рада, что это бюджетная тушь, поэтому каждая девушка может себе ее позволить", - заявила герцогиня. 

Жена Гарри также постоянно покупает блеск для губ за 1300 рублей, праймер за 2500 рублей и подводку для глаз, которая стоит в районе 1500 рублей. "Я использую ее на верхней линии ресниц и слизистой глаза, чтобы добавить взгляду глубины. Даже если я выхожу куда-то без макияжа, могу использовать подводку", - говорит бывшая актриса. 

Меган Маркл предпочитает простой и сдержанный макияж, который лишь подчеркивает ее природную красоту. За образец в этом плане она взяла актрису Гвинет Пэлтроу, избегающую броских оттенков на лице. 

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