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Появилось новое видео убийцы ребенка в детсаду Нарьян-Мара

12:01
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Его доставили в суд

В Нарьян-Маре в пятницу изберут меру пресечения Денису Поздееву. Его подозревают в убийстве шестилетнего воспитанника детского сада.
Отец убитого в детском саду мальчика прокомментировал трагедию

Как сообщили в Следственном комитете, мужчину уже доставили в здание суда. ТВЦ.RU публикует видео.

Жестокое убийство в детском саду Нарьян-Мара произошло 31 октября. Денис Поздеев беспрепятственно зашел в здание во время тихого часа и убил шестилетнего мальчика. На допросе он заявил, что преступление он совершил для исполнения "заклинания на вечную и богатую жизнь".

По словам знакомых Поздеева, в последние годы он не работал и сильно пил. Из-за этого у него несколько раз случались приступы "белой горячки".

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Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
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