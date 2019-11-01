Появилось новое видео убийцы ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Его доставили в суд

В Нарьян-Маре в пятницу изберут меру пресечения Денису Поздееву. Его подозревают в убийстве шестилетнего воспитанника детского сада.

Как сообщили в Следственном комитете, мужчину уже доставили в здание суда. ТВЦ.RU публикует видео.

Жестокое убийство в детском саду Нарьян-Мара произошло 31 октября. Денис Поздеев беспрепятственно зашел в здание во время тихого часа и убил шестилетнего мальчика. На допросе он заявил, что преступление он совершил для исполнения "заклинания на вечную и богатую жизнь".

По словам знакомых Поздеева, в последние годы он не работал и сильно пил. Из-за этого у него несколько раз случались приступы "белой горячки".