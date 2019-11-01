С России потребовали "репараций" за Донбасс

В Киеве не забыли и про Крым

Восстанавливать Донбасс должна Россия, уверен министр инфраструктуры Украины. Владислав Криклий считает, что Москва должна выплатить "репарации" на восстановление региона. Украинцы, по словам чиновника, оплачивать это не будут однозначно.

"Пока мы можем говорить о восстановлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию - то, конечно же, нет. Это априори невозможно", - заявил Криклий.

Точную сумму, необходимую на возрождение Донбасса, министр не назвал.

"Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", - рассуждал Криклий в эфире телеканала "1+1".

Для выполнения этой задачи, по словам чиновника, необходимо, в первую очередь, обеспечить связь с теми гражданами, "которые верят в успех Украины". Для этого Киев обустраивает контрольно-пропускные пункты. Криклий в заключение подчеркнул, что поднятый им вопрос касается не только юго-востока Украины, но и Крыма.