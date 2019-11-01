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С России потребовали "репараций" за Донбасс

12:05
  • пятница
  • 01 ноября 2019

В Киеве не забыли и про Крым

Восстанавливать Донбасс должна Россия, уверен министр инфраструктуры Украины. Владислав Криклий считает, что Москва должна выплатить "репарации" на восстановление региона. Украинцы, по словам чиновника, оплачивать это не будут однозначно.
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"Пока мы можем говорить о восстановлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию - то, конечно же, нет. Это априори невозможно", - заявил Криклий.

Точную сумму, необходимую на возрождение Донбасса, министр не назвал.

"Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", - рассуждал Криклий в эфире телеканала "1+1".

Для выполнения этой задачи, по словам чиновника, необходимо, в первую очередь, обеспечить связь с теми гражданами, "которые верят в успех Украины". Для этого Киев обустраивает контрольно-пропускные пункты.  Криклий в заключение подчеркнул, что поднятый им вопрос касается не только юго-востока Украины, но и Крыма.

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