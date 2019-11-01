Российским мужчинам прибавили 12 лет жизни

Помогла борьба с основными факторами риска

Продолжительность жизни мужчин в России выросла на 12 лет. Этому способствовала борьба государства с главными факторами риска – потреблением алкоголя и курением, рассказал представитель Министерства здравоохранения Алексей Киселев-Романов.

Руководитель пресс-службы Минздрава напомнил о "провале" 1990-х годов, когда средняя продолжительность жизни у мужчин едва достигала 57 лет. Однако ситуация изменилась после того, как государство системно начало заниматься проблемами общественного здоровья.

"У нас буквально за 15 лет ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 12 лет. И разрыв, на пике достигавший больше 15 лет между мужчинами и женщинами, сейчас сокращается, мы идем темпами, опережающими европейские", - сказал Киселев-Романов на форуме "Сообщество".

Представитель Минздрава отметил большую роль региональных властей – инициатива введения дополнительных мер по мотивированию граждан к здоровому образу жизни должна исходить от муниципалитетов. В пример Киселев-Романов привел Якутию: там, благодаря программе "Трезвый муниципалитет", смертность мужчин за 4 года снизилась на 20%.