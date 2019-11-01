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В Москве после репетиции госпитализировали артистов Мариинского театра

12:24
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Они отравились едой из интернет-магазина

В столице минувшей ночью за медицинской помощью обратились более 10 артистов Мариинского театра из Петербурга: госпитализировано шесть человек, среди них – один ребенок.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения, у артистов "кишечная инфекция неясной этиологии". "Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались. Все пациенты нетяжелые", - отметили в ведомстве.

Как рассказал ТАСС представитель труппы, в интернете была заказана готовая еда в ланч-боксах. "Питание и сотрудников, и музыкантов происходило после репетиции около 19:00 мск в гримерных и артистических комнатах", - добавил он.

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