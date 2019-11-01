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"Братки стали приглашать": Билан обрел новых фанатов после пьяного концерта

12:40
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Артист похвастался успехами

37-летний певец Дима Билан забыл об обещании, которое он месяц назад торжественно дал Алле Пугачевой. Артист заверил Примадонну, что он больше никогда не вернется к разговору о своем пьяном концерте в Самаре. Однако на шоу Ивана Урганта музыкант снова покаялся за свою выходку. 
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После провального концерта на Дне города Дима Билан помог самарской детской больнице и подарил местным жителям детскую площадку. "Более 6,5 миллионов лично из своего кармана отдал - редкий случай, когда вот так кто-то кается, - заявил Билан на шоу "Вечерний Ургант". - На самом деле, помимо хохмы и смеха, это огромный урок для меня. Я понял, что такое "быть распятым на кресте". Я сразу записал извинительное видео, хотя никто меня не подталкивал к этому. Просто я до конца честен с людьми". 

Вероятно, Аллу Пугачеву рассердили бы эти слова Билана. Ведь 1 октября она попросила молодого коллегу покончить с покаянием и забыть о случившемся: "Уничижение паче гордыни. Хватит об этом". Тогда Билан согласился с Примадонной и дал слово больше не упоминать эту историю: "Поэтому пост так и называется "Я переворачиваю страницу". И более сам не возвращаюсь к этому". 

Видео: Билан опозорился на сцене

В разговоре с Ургантом артист рассказал, что перед концертом в Самаре он выпил коньяку с музыкантами, которых давно не видел. Опьянение наступило внезапно: Билан встал и почувствовал, будто в него "вселился Фредди Меркьюри". 

По словам артиста, после этой истории его стали чаще звать на корпоративы. "Братки стали приглашать... На самом деле, какое-то количество поклонников у меня прибавилось", - цитирует Билана kp.ru

Напомним, что День города в Самаре отмечали 7 и 8 сентября. Билан вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно и пел под фонограмму.

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