В Совете Федерации наградили детей-героев

Уже в шестой раз детей-героев со всей страны чествуют в Москве

За смелость, отвагу и твёрдость духа. В Совете Федерации в пятницу наградили детей и подростков, которые спасли людей, рискуя собственной жизнью и глядя опасности прямо в лицо. Вынести малышей из пожара, вытянуть провалившихся под лёд, иногда даже вопреки законам физики, или задержать преступника - большие подвиги, на которые способен не каждый взрослый.

Такие разные истории, разные характеры и обстоятельства - но все эти ребята оказались неравнодушны к чужой беде. Не прошли мимо, не побоялись рискнуть собственной жизнью ради спасения другого. Эдуард Бардуев фактически вырвал маленькую девочку из лап огромной собаки. Не рассказал даже маме – не хотел волновать. О поступке мальчика сообщили соседи, передает "ТВ Центр".

"Увидел, что на девочку нападает исподтишка собака, я ее закидал камнями, чтобы она отошла", - говорит Эдуард Бардуев.

Они и не думали о героизме - просто не было времени. 12-летняя Лиза Маслакова из Челябинска увидела на железной дороге, прямо перед несущимся поездом, маленькую девочку. Не раздумывая, скатилась с косогора, подхватила ребёнка, и вместе с ним спрыгнула с рельсов за считанные секунды до приближения тепловоза.

Уже в шестой раз детей-героев со всей России чествуют в Москве. Помимо экскурсий, они увидели показательные выступления военных, посетили кадетское училище. Ведь многие мечтают, став взрослыми, защищать людей. Свои первые награды - медали за мужество в спасении - они получили на торжественной церемонии в Совете Федерации из рук тех, на кого хотят быть похожими - героев России и труда.

Восьмилетняя Ангелина Пясковская из дальневосточного села Тихменево – одна из самых юных героинь. Проявила удивительную силу - одна вытащила из-подо льда двоих мальчишек старше и больше себя.

Обыкновенные мальчишки и девчонки, спасшие близких из огня, воды или от злоумышленников, они и правда не считают свои поступки подвигами. 16-летний Алексей Дроздов увидел, как хулиган напал на женщину – старшеклассник, не задумываясь, вступился - и оказался сильнее нападавшего.

Они признаются - было страшно. Но сомнения не возникали, потому их помощь была очень нужна. Они мечтают быть врачами, учителями или спасателями. Выбор профессии еще может измениться, но совершенно точно - настоящими людьми они уже стали.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".