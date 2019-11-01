Путин присудил премию за вклад в укрепление единства нации

Президент России присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации социологу Леокадии Дробижевой

Владимир Путин подписал указ о присуждении премии за вклад в укрепление единства российской нации. Лауреатом в этом году стала руководитель центра исследования межнациональных отношений института социологии РАН Леокадия Дробижева, передает "ТВ Центр".

Указ президента опубликован на сайте правовой информации. Предложенную кандидатуру определяли тайным голосованием в совете по межнациональным отношениям.

Премия вручается в преддверии Дня народного единства уже в четвертый раз - за плодотворную деятельность, направленную на укрепление гражданского самосознания и духовной близости многонациональной России.