Собянин: сроки строительства и капремонта больниц можно сократить

Долгостроев станет кратно меньше

Сроки строительства больниц и поликлиник в Москве сократятся в 1,5 раза. Об этом Сергей Собянин сообщил в пятницу на своем персональном сайте.

"С целью ускорения строительства и модернизации объектов, вошедших в нацпроекты, решено дать возможность заказывать объекты под ключ. Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится. При огромных масштабах задач нацпроектов это чрезвычайно важно", - написал мэр.

Кроме того, приняты решения о развитии системы врачей общей практики. По словам Собянина, у Москвы такой опыт уже есть, но пока недостаточный.

При этом нельзя забывать о доступности врачей узких специальностей. Мэр отметил, что в столице запись к ним составляет от семи до 14 дней, в то время как в Великобритании и Испании - по несколько месяцев.