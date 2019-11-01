Эстакаду над путями МЦК на юго-востоке Москвы запустят в начале 2020 года

Стройка началась полтора года назад

До конца года в столице завершится строительство путепровода через Московское центральное кольцо в районе станции "Андроновка". Там проходит эстакада от улицы Пруд-Ключики до Первой Фрезерной. В будущем она войдет в состав Юго-Восточной хорды.

Дорогу расширят до 4 полос. Она свяжет сразу несколько районов. После завершения строительства проведут благоустройство, кроме того, сделают тротуары и организуют девять автобусных остановок и новые маршруты, передает "ТВ Центр".

Стройка началась полтора года назад. На первом этапе трудности были с перекладыванием коммуникаций, ведь рядом много предприятий, в том числе ТЭЦ. Но сложнее всего было работать над действующей железной дорогой.