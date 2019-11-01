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Суд оставил Серебренникова на свободе

15:07
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Мещанский суд планирует рассматривать дело "Седьмой студии" в ежедневном режиме

В пятницу в Мещанском районном суде возобновились слушания по резонансному делу "Седьмой студии". Материалы вернулись туда для повторного рассмотрения - под председательством другого судьи. Первое решение, которое ей предстояло принять, о мере пресечения фигурантам.

Спустя ровно год с момента первых слушаний по делу "Седьмой студи" Кирилла Серебренникова процесс вернулся к самому началу. Его направили в суд первой инстанции, чтобы рассмотреть заново, и в новом составе суда. Ранее уголовное дело было возвращено в прокуратуру,  а затем обжаловано, передает "ТВ Центр".

Обвиняемые в хищении государственных средств Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум пришли в Мещанский районный суд к началу заседания. Все они находятся на свободе и не ограничены в передвижениях. И на ходатайство обвинителя об изменении им меры пресечения на подписку о не выезде, судья ответил отказом. Затем после небольшого перерыва прокурор зачитал обвинительное заключение.

Уголовное дело на этот раз будет рассматриваться значительно быстрее. Судья сообщила всем участникам процесса о том, что заседания на этот раз будут проходить строго в ежедневном режиме с 10 утра до 6 вечера. В пятницу во второй половине дня предполагается начало дачи показаний обвиняемыми.  Все они свою вину полностью отрицают и намерены защищаться в ходе процесса.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".

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