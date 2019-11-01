Ничего лишнего: почему в Москве набирают популярность мини-квартиры

Такие квартиры быстро распродаются

Квартиры меньше парковочного места начали продавать в Москве. Впервые на рынке столичной недвижимости появилось жильё площадью 11 квадратных метров. Для сравнения: стандартное место для автомобиля на паркинге – 13.

Тренд минимализма теперь захватил не только количество вещей, но и квадратные метры. Раньше рекорды по самым маленьким квартирам традиционно ставили густонаселенные Китай и Индия. Фотография из Гонконга обошла уже весь мир. Мать вместе с сыном живут в 5-метровой квартире, за которую ежемесячно платят 487 долларов. Появляются такие квартиры и в Европе, передает "ТВ Центр".

Квартиры площадью 11,6 квадратных метра теперь можно купить и в Москве. Бывшее пятиэтажное общежитие теперь жилой дом, в котором 228 квартир. Каждое окно - одна мини-студия.

Цена такой квартиры недалеко от Третьего Транспортного кольца - 3 миллиона 190 тысяч рублей. За эти деньги предлагают готовый ремонт, с компактным санузлом и мини-кухней.

Времени на раздумья практически нет. Квартиры разлетаются быстро. И это тенденция. Весной этого года риэлторы, затаив дыхание, наблюдали, что будет с 14-метровыми квартирами. Их раскупили за полгода. А ведь раньше казалось, что компактней хрущевок быть уже ничего не может.

Урбанизация 21 века диктует свои правила. И минимализм, на первый взгляд, не всегда бывает таким уж страшным. Особенно, если над ним поработают дизайнеры.

Кровать и шкаф. Вот, пожалуй, и все, что можно здесь разместить. Говорят, что такие квартиры, в основном, покупают родители детям. Как первый вариант своего жилья. Интерес проявляют и офисные сотрудники, которые живут за МКАДом, и жители регионов. Ведь купить полноценную квартиру в столице из-за высоких цен уже не все могут. А как социальный найм они рассматриваться не могут - ведь там действует норма 18 квадратных метров на человека.

Урбанисты приводят свою статистику. К 2050 году в городах будет жить уже около 90 процентов всего населения. И уже не такими фантастическими кажутся кадры из фильма про далекий 2263 год. Такие квартиры как, у таксиста Корбена Далласа из "5-го элемента", возможно, будут уже у большинства жителей мегаполисов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".