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Где можно интересно провести выходные в Москве

15:09
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Россиян ждет праздник - День народного единства

День народного единства, пожалуй, главный праздник предстоящих выходных. В честь него в Москве проведут фестиваль и много других  мероприятий. Кроме этого, в ближайшие дни можно будет побывать на Фабрике мультфильмов в Музее Москвы и увидеть "Дракулу " во Дворце съездов.

День народного единства в этом году превратится  в общегородской фестиваль. Масштабные празднования начнутся уже в субботу. И развернутся не только в центре столицы - монтаж декораций на площади Революции идет полным ходом. Но и в десятках московских парков в разных округах, передает "ТВ Центр".

"Всего за три дня успеем показать 150 спектаклей и концертов. Можно будет послушать фолк-музыку, поп-музыку. Посмотреть юмористические зарисовки, посмотреть спектакли по мотивам любимых сказок", - рассказала представитель оргкомитета фестиваля "День народного единства" Анна Торопова.

4 ноября в Манеже откроется выставка-форум "Православная Русь - ко Дню народного единства". Дейнека, Кончаловский, Кукрыниксы, Мухина. 150 произведений живописи и скульптуры объединяет одна тема: память поколений. Великая Отечественная война в искусстве. Очередь на эту выставку наверняка будете не меньше, чем в Третьяковке, на Поленова. Люди стоят в любую погоду. Скоро их станет еще больше  - на Крымском Валу открылась 8-ая международная биеннале.

В Третьяковке появился целый город - с белоснежными улицами и гостеприимными домами. Войти можно в каждый. Главное - найти потом в себе силы из него выйти.

Подробнее, куда сходить в выходные, смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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