Пригрозившую расправой Зеленскому женщину-депутата привлекли к суду

Сторонница Порошенко нафантазировала различные "казни" для президента

Уголовное производство в отношении депутата фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и блогера Маруси Звиробий открыто на Украине. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления нардепа Александра Качуры из партии "Слуга народа".

"Насколько мне известно, именно на основании моего заявления о совершении преступления были внесены в ЕРДР сведения о начале этого уголовного производства", - сказал Качура журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Стороннице Петра Порошенко не понравился тон, в котором президент Зеленский общался с ветеранами-добровольцами в Золотом. Федина разместила в соцсетях видеоролик, где она вместе с блогером Марусей Звиробий обсуждали варианты смерти украинского лидера. В частности, депутат от "Европейской солидарности" напоминала Зеленскому, что на передовой "иногда гранаты взрываются".

После публикации скандального видео спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что некорректные высказывания Федины рассмотрит комитет по вопросам депутатской этики парламента Украины. А Александр Качура подал заявление в правоохранительные органы на депутата Федину – указав, что она допустила некорректные высказывания в адрес президента Незалежной.