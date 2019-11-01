ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пригрозившую расправой Зеленскому женщину-депутата привлекли к суду

13:13
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Сторонница Порошенко нафантазировала различные "казни" для президента

Уголовное производство в отношении депутата фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и блогера Маруси Звиробий открыто на Украине. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления нардепа Александра Качуры из партии "Слуга народа".
Верховная Рада взяла судьбу президента в свои руки

"Насколько мне известно, именно на основании моего заявления о совершении преступления были внесены в ЕРДР сведения о начале этого уголовного производства", - сказал Качура журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Стороннице Петра Порошенко не понравился тон, в котором президент Зеленский общался с ветеранами-добровольцами в Золотом. Федина разместила в соцсетях видеоролик, где она вместе с блогером Марусей Звиробий обсуждали варианты смерти украинского лидера. В частности, депутат от "Европейской солидарности" напоминала Зеленскому, что на передовой "иногда гранаты взрываются".

После публикации скандального видео спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что некорректные высказывания Федины рассмотрит комитет по вопросам депутатской этики парламента Украины. А Александр Качура подал заявление в правоохранительные органы на депутата Федину – указав, что она допустила некорректные высказывания в адрес президента Незалежной.

Читайте также:
Новости по теме
Депутаты Верховной Рады Украины
Депутаты Верховной Рады Украины
Пригрозившую расправой Зеленскому женщину-депутата привлекли к суду
Пригрозившую расправой Зеленскому женщину-депутата привлекли к суду
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.