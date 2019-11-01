Между детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма наметилась вражда

У них слишком разные характеры

Кейт Миддлтон и принц Уильям с их тремя детьми считаются образцовой семьей. Однако на небосклоне герцогов Кембриджских не всегда бывает безоблачно. В последнее время их старшие дети стали проявлять агрессию к друг другу.

Как пишет Express, шестилетний Джордж и четырехлетняя Шарлотта много времени проводят вместе. Они ходят в одну школу, а во дворце они общаются только с родственниками и прислугой. С недавних пор малыши стали чаще ругаться. Дрязги возникают на пустом месте. "Чаще всего из-за незначительных вещей вроде игрушки или передачи по ТВ, - рассказал осведомленный источник. - Но в основном они хорошо ладят".

Интересно, что брат и сестра обладают разными темпераментами. "Шарлотта крайне уверена в себе и любит внимание. Джордж более сдержан, хотя он понемногу начинает вылезать из своей раковины", - поведал собеседник издания.

По его словам, с возрастом Джордж стал проявлять лидерские качества и приглядывать за сестренкой и годовалым братиком Луи. Ему отлично удается роль старшего брата.

Недавно принц Уильям пожаловался на бессонные ночи из-за маленьких детей. По словам внука Елизаветы II, тяжелее всего им пришлось с Джорджем, который раньше плохо спал по ночам.

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Видео: Принц Уильям и Миддлтон отвели детей в школу​