ЛНР и Украина развели войска в районе Золотого

Линия разграничения свободна

В Донбассе в районе города Золотое завершён отвод войск от линии соприкосновения. Договорённость об этом была достигнута на встрече контактной группы в Минске, передает "ТВ Центр".

После сообщений из ЛНР о полном выводе военной техники из условленного района наблюдатели ОБСЕ приступили к мониторингу территории с помощью беспилотников. Осмотр подтвердил - линия разграничения свободна и обе стороны - как ополченцы, так и ВСУ - четко выполнили обязательства в соответствии с графиком.

Следующий этап мирного процесса - разведение войск в Петровском Донецкой области, как ожидается, начнется 4 ноября.