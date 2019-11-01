ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЛНР и Украина развели войска в районе Золотого

14:40
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Линия разграничения свободна

В Донбассе в районе города Золотое завершён отвод войск от линии соприкосновения. Договорённость об этом была достигнута на встрече контактной группы в Минске, передает "ТВ Центр".

После сообщений из ЛНР о полном выводе военной техники из условленного района наблюдатели ОБСЕ приступили к мониторингу территории с помощью беспилотников. Осмотр подтвердил - линия разграничения свободна и обе стороны - как ополченцы, так и ВСУ - четко выполнили обязательства в соответствии с графиком.

Следующий этап мирного процесса - разведение войск в Петровском Донецкой области, как ожидается, начнется 4 ноября.

Новости по теме
Наблюдатели ОБСЕ (слева) следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ (слева) следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.