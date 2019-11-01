Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

Протяженность маршрута - более 100 километров

На севере Сирии началось совместное российско-турецкое патрулирование. Как сообщили в нашем Минобороны, военные колонны двух стран встретились у таможенного пункта Дербисия и отправились вдоль границы в западном направлении, передает "ТВ Центр".

В составе патруля - пять российских бронемашин "Тигр" и "Тайфун", а также четыре турецких бронеавтомобиля. Кроме того, безопасность обеспечивает БТР, задействованы и беспилотники.

Протяженность маршрута - 110 километров. До этого путь, по которому сейчас едут колонны, тщательно проверили наши военные полицейские. Изучили местность, нанесли на карты контрольные точки и согласовали все детали с турецкой стороной.