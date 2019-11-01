Пугачева умирает от страха

Примадонна приехала в Минск с сольным концертом

Алла Пугачева отправилась в Минск. В белорусской столице Примадонна даст концерт. Проводы певицы вызвали небывалый ажиотаж среди журналистов, которые буквально не давали прохода ей на перроне Белорусского вокзала.

70-летняя звезда выглядела прекрасно. На ней было длинное черное бархатное пальто и модная шляпка. Однако одежда не смогла скрыть волнение артистки. Журналисты поинтересовались, не переживает она перед первым за десять лет сольным концертом в Минске.

"Я чуть ли не умираю от страха", - откровенно призналась Алла Борисовна. Ее слова приводит kp.ru.

В Минск Пугачева отправилась в персональном вагоне, поскольку боится летать. В нем есть спальня, кухня и душ. Концерт пройдет 2 ноября. Примадонну ждет аншлаг — все билеты давно распроданы.