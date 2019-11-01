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Материнский капитал предложили дополнить "отцовскими" выплатами

13:55
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Инициативу поддерживают более 70% россиян

Многодетные семьи в России могут получить "отцовский" капитал. Введении новой федеральной выплаты поддержали более 70% опрошенных. Исследование проводилось по инициативе комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства.
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Участники опроса считают, что федеральный отцовский капитал в размере 453 тысяч рублей - субсидию за рождение третьего и последующих детей - можно было бы потратить на приобретение жилой недвижимости, оплату ипотеки либо покупку семейного автомобиля. Итоги исследования были представлены на форуме "Сообщество" в российской столице.

"По результатам проведенного исследования, 74% опрошенных респондентов действительно выступают за введение такой меры поддержки", - приводит слова зампредседателя комиссии Сергея Рыбальченко агентство ТАСС.

Кроме того, более половины респондентов поддержали введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны. Большинство считают, что эти меры государственной поддержки должны предоставляться таким семьям без привязки к регистрации по месту фактического проживания.

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