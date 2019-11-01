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Брэдли Купер стал бабушкой

14:13
  • пятница
  • 01 ноября 2019

В Сеть слили его фееричные фотографии

Голливудский актер Брэдли Купер отметил Хэллоуин со своей двухлетней дочкой Леей. Они нарядились в костюмы бабушек и, видимо, ходили по соседям за сладостями.
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В Сети опубликовали фотографии, на которых 44-летний Купер идет по улице с маленькой дочкой. На актере серый парик, коричневый кардиган и розовая юбка. В руках он держит пакет для сладостей. Лея нарядилась в кудрявый парик, розовую кофту и цветастое платье. 

Фанаты Купера пришли в восторг от его образа. По их мнению, бывший возлюбленный Ирины Шейк ведет себя как идеальный отец. Ведь очевидно, что такой нелепый наряд актер выбрал ради дочери. 

- Самый милый мужчина на свете, - восторгаются поклонники Купера. 

- Люблю тебя. 

- Кто из них симпатичнее? 

В последнее время Брэдли Купера часто видят в компании дочери. На днях они вместе пришли на церемонию вручения "Приза Марка Твена за американский юмор". Лея вела себя непринужденно и уверенно, как будто привыкла к вспышкам фотокамер.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в июне. Причина разрыва держится в секрете. По одной версии, Купер увлекся Леди Гагой, по другой - модель устала ждать от него предложения руки и сердца. Расставшись, звезды договорились поровну разделить время по уходу за ребенком. Сейчас Брэдли и Ирина живут в Нью-Йорке, поэтому у обоих есть возможность общаться с Леей. 

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